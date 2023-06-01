В Дагестане предупредили о повторных селях в горах в ближайшие двое суток

На дорогах сохраняется высокая опасность обвалов и осыпей

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Повторные селевые потоки, обвалы и осыпи прогнозируют на дорогах в горах Дагестана в ближайшие двое суток. Об этом сообщили журналистам в четверг в управлении автомобильных дорог региона (Дагавтодор).

"В связи с неблагоприятным прогнозом погоды на ближайшие двое суток по горным районам республики возможен [сход] селей. Из-за переувлажнения грунтов сохраняется высокая опасность обвалов и осыпей на автомобильных дорогах",- говорится в сообщении.

Дорожники просят водителей быть бдительными и соблюдать осторожность при проезде опасных участков.

В среду по районам Дагестана прошли сильные дожди. Ранее в управлении сообщали, что несколько дорог в горах республики были заблокированы из-за сошедших селевых потоков. По данным на вечер четверга, в горах региона по-прежнему остается закрытой дорога местного значения в Рутульском районе. Там приостановлены работы по расчистке из-за продолжающегося камнепада. Кроме того, закрытыми остаются дороги в Ахтынском и Тляратинском районах региона.