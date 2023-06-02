РКН составил 19 протоколов в отношении видеосервисов за контент с демонстрацией ЛГБТ

В Роскомнадзоре сообщили, что суд уже оштрафовал онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" на 1,2 млн рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) составил 19 протоколов в отношении российских онлайн-кинотеатров за сохранение доступа для несовершеннолетних пользователей к материалам с демонстрацией ЛГБТ, а также неверную маркировку такого контента. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в электронной базе данных московских районных судов появилась информация, что российским онлайн-кинотеатрам Premier и Start, а также ПАО "Мегафон" грозит штраф или приостановка деятельности на срок до трех месяцев по административной статье о пропаганде ЛГБТ.

"В связи непринятием мер по ограничению доступа для несовершеннолетних пользователей к материалам с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений и несоответствия знака информационной продукции таким материалам Роскомнадзор составил 19 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ в отношении аудиовизуальных сервисов (АВС) Start, Wink, Ivi, "Кинопоиск", "Мегафон ТВ", "Триколор Кино и ТВ онлайн", More.tv, Okko, Peers.TV и Premier", - рассказали в пресс-службе.

Суд уже оштрафовал онлайн-кинотеатр "Триколор Кино и ТВ" на 1,2 млн рублей, протоколы в отношении других сервисов пока не рассмотрены судами, добавили в Роскомнадзоре.

"За демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним суд назначил штраф в размере 1 млн рублей для юридического лица "Триколор Кино и ТВ" и 200 тыс. рублей для должностного лица аудиовизуального сервиса", - говорится в сообщении ведомства.

Материалов с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений на аудиовизуальных сервисах Роскомнадзор не выявил. При этом в ведомстве напомнили, что, согласно российскому законодательству, онлайн-сервисы обязаны исключить все материалы с ЛГБТ-пропагандой, а также предусмотреть введение ограничений на доступ к материалам с демонстрацией ЛГБТ для несовершеннолетних, "чтобы ребенок гарантированно не мог отключить возрастные ограничения или изменить их настройки".