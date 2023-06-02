СМИ сообщили о переходе некоторых школ в Киеве на дистанционный формат обучения

Издание "Страна" приводит текст одного из сообщений, полученных родителями, в котором сказано, что в школе отменят массовые мероприятия, работу кружков и секций

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Некоторые школы Киева в пятницу введут дистанционный формат обучения, уведомления об этом присылают родителям учеников. Об этом в четверг сообщило издание "Страна".

Издание приводит текст одного из сообщений, полученных родителями, в котором написано, что в пятницу в образовательном учреждении отменят массовые мероприятия, а также работу кружков и секций. При этом школа будет готова принимать в бомбоубежище жителей микрорайона. В то же время руководство школы ждет дополнительную информацию о том, как будет работать учреждение с понедельника.

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщили, что глава администрации Деснянского района Киева, директор медицинского учреждения и его заместитель, а также охранник были задержаны из-за недопуска граждан в бомбоубежище при больнице во время воздушной тревоги. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представители столичных властей ответят за закрытые в Киеве бомбоубежища, и пригрозил им "нокаутом". В вечернем обращении он отметил, что местные власти обязаны обеспечить круглосуточный доступ к укрытиям, иначе их представителей привлекут к ответственности правоохранительные органы.

В середине мая жители разных украинских городов столкнулись с тем, что во время воздушной тревоги бомбоубежища были закрыты. По данным агентства ТСН, закрыто каждое второе укрытие. В частности, многочисленные жалобы поступали от жителей Киева. 17 мая глава столичной военной администрации Сергей Попко поручил проинспектировать все бомбоубежища в Киеве.

Во вторник Зеленский указал всем местным властям на необходимость обеспечить доступность бомбоубежищ в городах. Однако в ночь на 1 июня жители Киева вновь столкнулись с этой проблемой. Правительство Украины уже заявило о планах разработать изменения в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовной ответственности за нарушение работы бомбоубежищ.