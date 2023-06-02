В Московском регионе на выходных ожидаются дожди и заморозки

Погода начнет ухудшаться во второй половине дня 2 июня, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Погода в Московском регионе начнет ухудшаться во второй половине дня в пятницу - ожидаются гроза, дождь, ветер до 15-20 м/с. В субботу днем будет до плюс 12-14 градусов, а в ночь на воскресенье местами прогнозируются заморозки, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В пятницу в первой половине дня еще очень хорошая погода - переменная облачность, плюс 21-23 градуса, но затем к нам начнет приближаться холодный фронт, а вместе с ним гроза, усиление ветра до 15-20 м/с, кратковременный дождь. В субботу днем будет уже всего лишь плюс 12-14 градусов максимум, низкие облака, монотонный дождь, порывы ветра до 15 м/с. Это показатели, которые характерны для апреля, а не июня", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье характер погоды улучшится, будет преимущественно без осадков, но ночью местами ожидаются заморозки. "Ночью ожидается в Москве плюс 3-5 градусов, но по области - от 0 до плюс 5 градусов, местами заморозки до минус 1 градуса. В этом ничего страшного нет, но все-таки", - сказал он.

Днем в воскресенье ожидается плюс 15-17 градусов.