1 июня, 22:56

В двух районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Среднеканском и Ягоднинском муниципальных округах

ТАСС, 2 июня. Спасатели объявили на 2-4 июня экстренное предупреждение в двух муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра региона.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре.

По данным спасателей, в Среднеканском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность 4 класса. В Минтранс региона и главам двух муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

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РоссияМагаданская область
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