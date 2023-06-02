В двух районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Среднеканском и Ягоднинском муниципальных округах

ТАСС, 2 июня. Спасатели объявили на 2-4 июня экстренное предупреждение в двух муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью из-за погоды.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра региона.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре.

По данным спасателей, в Среднеканском и Ягоднинском районах прогнозируется пожарная опасность 4 класса. В Минтранс региона и главам двух муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.