В России предложили создать мобильное приложение для отслеживания ударных дронов ВСУ

Сервис будет передавать координаты места, где пролетел беспилотник, в центр реагирования, пояснил гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мобильное приложение для отслеживания украинских ударных беспилотников дальнего действия самолетного типа необходимо создать в России для их своевременной нейтрализации на российской территории. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Должно быть мобильное приложение, которое бдительные граждане поставят себе на телефон. Распространяться оно должно через российские маркетплейсы. Приложение - ровно одна кнопка с сообщением "Надо мной пролетел дрон". При нажатии кнопки приложение будет передавать координаты места, где пролетает дрон, в центр реагирования. Западное направление нашей страны достаточно густо заселено, пролететь незаметно, чтобы никто не услышал, будет невозможно. По совокупности срабатываний можно определить направление, скорость и численность дронов противника, прорвавшихся через границу", - сказал Кузякин.

Специалист отметил, что из-за громкого звука, который ударные беспилотники дальнего действия самолетного типа издают при полете, их легко обнаружить наблюдателям на земле. "Поскольку полет этих БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) протяженный, можно достаточно точно его предсказать по сообщениям наблюдателей на земле. Консолидируя данную информацию от различных источников, можно приблизительно предсказать конечную цель БПЛА и время его подлета, и быть готовыми к его приему. Здесь крайне важна помощь наших граждан в поиске, идентификации пролетающих аппаратов, а также инструменты обработки поступающих от них данных", - рассказал Кузякин.

О БПЛА самолетного типа

По словам Кузякина, спецоперация на Украине показала высокую эффективность среднеразмерных дронов самолетного типа. "Наша страна достаточно эффективно применяет ударные беспилотники типа "Герань". И противник применяет подобные аппараты. Но сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что подобного рода БПЛА - это новое явление в современном вооруженном конфликте", - подчеркнул гендиректор ЦКБР.

Кузякин подчеркнул, что подобные БПЛА сложно сбивать обычными средствами ПВО. "Эти средства не были рассчитаны на цели, которые так низко и медленно летят. Цели, которые имеют незначительную эффективную площадь рассеяния отраженного радиосигнала. Цели, которые не излучают в пространство никаких сигналов сами. В совокупности это серьезно усложняет борьбу с ними", - сказал специалист.

Гендиректор ЦКБР уточнил, что подобные ударные беспилотники, кроме того, обладают высокой степенью автономности и могут уверенно работать при противодействии средств радиоэлектронной борьбы. "При потере координирующих сигналов от систем глобального спутникового позиционирования они могут некоторое время продолжать полет на инерциальных системах или пассивно корректироваться радиомаяками, расположенными на территории Украины", - добавил Кузякин.