Более 32 тыс. студентов из стран Ближнего Востока получают образование в России

Большинство из них обучаются по медицинским, техническим и гуманитарным специальностям, отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

ШАРДЖА /ОАЭ/, 2 июня. /ТАСС/. Более 32 тыс. студентов из стран Ближнего Востока проходят обучение в российских университетах. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, который принял участие в III Конференции ректоров российских и арабских университетов.

"В 2022 году общая численность студентов из стран Ближневосточного региона в российских университетах увеличилась более чем на 3,6 тыс. человек и превысила отметку в 32 тыс.", - сказал Могилевский, отметив, что большинство из них обучаются по медицинским, техническим и гуманитарным специальностям.

По словам замминистра, правительство планирует увеличить квоты для иностранных студентов. "В 2022-2023 учебном году выделено больше 2 тыс. мест, в 2023-2024 учебном году квота составит почти 2,8 тыс. мест", - подчеркнул он.

Как сообщил Могилевский, некоторые российские университеты намерены расширить присутствие на Ближнем Востоке. В частности, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова работает над созданием филиала в Объединенных Арабских Эмиратах. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ планируют открыть филиалы на базе Политехнического университета Бурдж-аль-Араб в Александрии. Кроме того, Санкт-Петербургский государственный университет и Казанский федеральный университет строят кампусы в Египте для студентов медицинских специальностей.

"В других странах арабского мира мы отмечаем <...> заинтересованность в сотрудничестве и думаем над новыми современными форматами присутствия российских образовательных организаций на Ближнем Востоке, которые позволят для каждой страны выбрать именно те программы российских университетов, которые наиболее востребованы в этой стране и отвечают национальным целям развития", - сказал Могилевский и отметил активную работу в этом направлении.

III Конференция ректоров российских и арабских университетов проходила 31 мая и 1 июня в Университете Шарджи. В мероприятии приняли участие представители более 50 российских и свыше 150 арабских университетов. Следующая конференция пройдет в Москве и будет приурочена к 270-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.