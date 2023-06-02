Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Президент Соединенных Штатов подшутил над тем, что споткнулся на церемонии в Академии ВВС

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден ударился головой при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон в четверг вечером из штата Колорадо, передает корреспондент ТАСС, присутствовавший на посадке вертолета американского лидера на Южной лужайке Белого дома.

Байден подшутил над тем, что споткнулся на сцене в Академии ВВС на церемонии вручения ее выпускному курсу дипломов о мешок с песком.

Глава администрации США отказался отвечать на вопросы, которые ему прокричали журналисты, в том числе о самочувствии. "Никаких вопросов, нет", - прокричал в ответ Байден.

Ранее пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер заверила репортеров, что Байден не пострадал после падения на сцене Академии ВВС США. Церемония вручения дипломов, в которой принял участие американский лидер, продолжалась около 3,5 часа, в ней приняли участие 920 выпускников академии.

В марте 2021 года Байден два раза оступился и упал на колено, когда попытался быстро подняться по трапу президентского самолета перед вылетом в штат Джорджия. Состояние здоровья 80-летнего демократа Байдена неоднократно вызывало вопросы у республиканцев в Конгрессе.