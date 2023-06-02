Минобрнауки разработало проект развития востоковедческого образования

Нововведение в том числе предполагает возвращение стажировок, отметил замглавы ведомства Константин Могилевский

ШАРДЖА /ОАЭ/, 2 июня. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало новый проект развития востоковедческого образования, предусматривающий возможность для студентов проходить стажировки в странах изучаемого языка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель главы ведомства Константин Могилевский, который принял участие в III Конференции ректоров российских и арабских университетов.

"Мы поддерживаем программы академической мобильности, в первую очередь связанные с изучением языков. <...> Сейчас Минобрнауки России разработан ведомственный проект развития востоковедческого образования. Этот проект в том числе предусматривает возвращение стажировок", - сказал Могилевский.

III Конференция ректоров российских и арабских университетов проходила 31 мая и 1 июня в Университете Шарджи. В мероприятии приняли участие представители более 50 российских и свыше 150 арабских университетов. Следующая конференция пройдет в Москве и будет приурочена к 270-летию Московского университета.