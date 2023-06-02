В Минобрнауке пообещали учесть в новой системе образования интересы иностранных студентов

Их возможности сохранятся, как и признание такого образования странами, с которыми заключены соответствующие соглашения, подчеркнул замглавы ведомства Константин Могилевский

ШАРДЖА /ОАЭ/, 2 июня. /ТАСС/. Переход на новую систему высшего образования в России будет учитывать интересы иностранных студентов. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, который принял участие в III Конференции ректоров российских и арабских университетов.

"Интересы иностранных студентов при переходе на национальную систему образования в любом случае будут обеспечены. Абитуриентам, которые раньше рассматривали возможность закончить в России, например, бакалавриат, а затем у себя или в другой стране поступить в магистратуру, беспокоиться не о чем", - сказал Могилевский. "Эти возможности так или иначе сохранятся, как и признание образования тех стран, с которыми заключены соответствующие соглашения", - отметил он.

III Конференция ректоров российских и арабских университетов проходила 31 мая и 1 июня в Университете Шарджи. В мероприятии приняли участие представители более 50 российских и свыше 150 арабских университетов. Следующая конференция пройдет в российской столице и будет приурочена к 270-летию Московского университета.