2 июня, 00:01,
обновлено 2 июня, 00:21

В России появится нейросеть для поиска домашних животных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Российская компания, разработчик системы распознавания лиц, NtechLab создаст систему для поиска домашних животных. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель NtechLab Александр Томас в кулуарах ЦИПР-2023.

"NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных <...>. Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, - кошек и собак - и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный телеграм-бот, приложение для мобильного телефона и вебсайт. Предполагается, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки", - рассказал Томас, добавив, что со временем животных технически можно будет искать и по городским видеокамерам, но сейчас работа сервиса в таком формате не обсуждается.

Также возможно сотрудничество с организациями, которые занимаются поиском пропавших животных.

"Мы наблюдаем достаточно высокую точность распознавания животных некоторых пород, если у нас есть снимок хорошего качества и морда животного крупным планом. В случае с некоторыми питомцами, в том числе черными кошками, над точностью еще предстоит поработать - для искусственного интеллекта они очень похожи", - добавил Томас.

NtechLab была основана в 2015 году и разрабатывает технологии распознавания лиц и силуэтов людей, а также транспортных средств и номерных знаков. Продукты компании используются в более чем 30 регионах России и 30 странах. Штаб-квартира NtechLab расположена в Москве, офисы компании работают в Бразилии, ОАЭ и Таиланде.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером конференции "Цифровая индустрия промышленной России". 

Теги:
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