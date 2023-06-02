2 июня, 01:38

Вильфанд рассказал о погоде в России в июне

По словам научного руководителя Гидрометцентра, температура выше нормы ожидается примерно на 40% территории страны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Среднемесячная температура в июне выше нормы прогнозируется примерно на 40% территории России - в Уральском, Приволжском федеральных округах и Западной Сибири. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплым июнь по среднемесячной температуре прогнозируется на огромной территории - от Волги до западных границ Якутии, то есть в Приволжском, Уральском федеральных округах, Западной Сибири. Температуры выше нормы будет примерно на 40% территории страны, на остальной - около нормы", - сказал он.

По словам Вильфанда, дождливее обычного месяц ожидается в Ярославской, Тверской, Вологодской, Новгородской областях, а существенный избыток осадков прогнозируется в Ямало-Ненецком федеральном округе, Иркутской области и на западе Якутии.

"А вот весь восток Якутии, Чукотка, Камчатка, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край - здесь осадков ожидается меньше нормы", - отметил метеоролог. 

Теги:
РоссияКамчатский крайТверская областьВологодская областьИркутская областьАлтайский крайКемеровская областьНовгородская областьНовосибирская областьЯрославская областьЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округВильфанд, Роман МенделевичРеспублика Саха (Якутия)
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