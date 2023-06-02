В Югре восстановили движение транспорта на одной из дорог после ограничений из-за пожаров

Речь идет об участке из Урая в Междуреченский Кондинского района

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Движение транспортных средств восстановлено на участке дороги из Урая в Междуреченский Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ГИБДД по региону в пятницу.

"Движение на данном участке дороги открыто", - говорится в сообщении.

В четверг вечером сотрудники ГИБДД из-за лесных пожаров ограничили движение транспорта на участке дороги из Урая в Междуреченский.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. В Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.