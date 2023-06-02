В Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 23 градусов

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, град и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 21 до 23 градусов тепла. В ночь на субботу ожидается дождь, температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 18 до плюс 23 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.

Ветер южный, с переходом на северо-западный, 6-11 м/с. При грозе порывы ветра 15-20 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Оранжевый уровень погодной опасности будет действовать в связи порывами ветра и грозой в пятницу в Москве с 13:00 до 21:00, в Подмосковье - с 09:00 до 21:00.