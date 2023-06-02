2 июня, 03:14

В Приморье приобретут путевки для 200 детей из ДНР

Отдых организуют в пансионате "Красный Десант" в Ростовской области

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Приморский край приобретет 200 путевок в пансионат "Красный Десант" в Ростовской области для 200 детей из города Торез Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"Город Торез - побратим Приморья в Донецкой Народной Республике. Второй год подряд мы помогаем его маленьким жителям отдохнуть в летних лагерях. На этот раз путевки приобретем для 200 ребят", - цитирует пресс-служба министра образования региона Эльвиру Шамонову.

В пресс-службе уточнили, что в 2022 году правительство края организовало отдых для 68 760 приморских детей и 103 детей из Тореза в детских центрах по всей стране, включая лагеря "Орленок", "Смена" и "Артек", а также базы отдыха в Приморье и в Ростове-на-Дону. В этом году летним отдыхом и оздоровлением будет охвачено около 120 тысяч юных приморцев. Кроме того, Всероссийский детский центр "Океан" дополнительно примет 800 детей из семей участников специальной военной операции. 

Теги:
РоссияПриморский край
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