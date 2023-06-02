Собянин заявил, что строительство Московского скоростного диаметра идет полным ходом

Магистраль улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства на 3-х участках южного направления Московского скоростного диаметра, который призван улучшить транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 млн человек.

"Строительство Московского скоростного диаметра идет полным ходом. <...> Проводим работы на Южной рокаде. Продолжаем реконструкцию улицы Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до МКАДа. Строители заканчивают работы по переустройству кабельных линий. В ближайшее время приступают к укладке верхнего асфальтобетонного покрытия", - пояснил мэр.

Собянин отметил, что на участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) ведутся финальные работы, которые должны завершиться в начале июля.

На участке от Павелецкого направления МЖД до развязки со МКАДом завершилось строительство части новой дороги протяженностью 4,1 км - это половина от общей ширины, подчеркнул мэр города, добавив, что работы на второй половине начнутся в июне.