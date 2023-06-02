В ЦДМ на Лубянке открылся флагманский магазин LC Waikiki

В новом торговом пространстве можно найти одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Флагманский магазин турецкой марки LC Waikiki открылся на месте ушедшего H&M в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"В Центральном детском магазине на Лубянке в Москве открылся флагманский магазин турецкой марки LC Waikiki. Он расположен на втором этаже ЦДМ напротив исторического входа с Лубянской площади", - сказали в пресс-службе.

Там рассказали, что в новом торговом пространстве можно найти одежду, обувь и аксессуары, а также товары для дома.

"В конце мая на месте ушедшего H&M мы открыли магазин турецкого бренда LC Waikiki. Марка с более чем 30-летней историей приобрела широкую известность в разных странах благодаря экологичному подходу к производству и качественной продукции по привлекательным ценам. В ЦДМ собраны актуальные коллекции и трендовые модели LC Waikiki, в том числе созданные из натуральных материалов. Площадь нового магазина составляет 1,2 тыс. кв. м. Комфортное зонирование торгового пространства позволяет быстро найти продукцию для всей семьи. В магазине будут регулярно проходить разнообразные акции. Турецкий флагман станет новой точкой притяжения для посетителей ЦДМ", - привели в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Отмечается, что ранее на месте торговой точки другого зарубежного бренда, Hamleys, в ЦДМ заработал магазин под собственным брендом "ЦДМ Игрушки".