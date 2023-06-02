Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения

Продолжается отправка жителей округа в другие регионы

БЕЛГОРОД, 2 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области. Об этом сообщил в пятницу губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Более 2,5 тыс. человек находится в пунктах временного размещения в Белгородской области. <…> Конечно, условия достаточно непростые. Непростые в том, что это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания. Например, первые 200 человек уедут в Яковлевский округ. Вчера уже с главой Олегом Александровичем [Медведевым] определили место их размещения. По остальным тоже будем принимать решение", - написал Гладков.

По словам Гладкова, жителей Шебекина и приграничных сел интересуют вопросы об оплате коммунальных услуг и ипотек, о сохранности оставленного имущества. "Наша задача - помочь каждому. Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи", - отметил Гладков.

Он добавил, что продолжается отправка жителей Шебекинского округа в другие регионы. "Например, сегодня около ста человек - семьи - едут в Липецкую область по приглашению Игоря Артамонова, губернатора Липецкой области", - отметил Гладков.