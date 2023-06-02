В штате Раджастхан выпало рекордное количество осадков за 100 лет

Метеорологический департамент Индии прогнозирует продолжение в штате гроз и дождей

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Индийский северо-западный штат Раджастхан, который считается засушливым, зафиксировал в мае 62,4 мм осадков, что стало самым высоким показателем за более чем 100 лет. Об этом сообщил журналистам Метеорологический департамент Индии.

"Это самое большое количество осадков в этом месяце [в Раджастхане] за последние 100 лет", - приводит в пятницу слова представителя департамента телеканал NDTV. Рекордное количество осадков за все время метеонаблюдений в Раджастхане было отмечено в мае 1917 года, когда выпало 71,9 мм осадков.

Ведомство прогнозирует продолжение в штате гроз и дождей в предстоящие выходные дни. По данным департамента, дожди могут продолжаться до 7 или 8 июня.

Раджастхан - самый засушливый и жаркий штат Индии. Значительную часть его территории занимает пустыня Тар, которую также называют Великой индийской пустыней. В штате выпадает менее 400 мм осадков в год, столбик термометра в жаркий сезон иногда превышает отметку 45 градусов.