В День защиты детей в ЦДМ на Лубянке в Москве бесплатно раздали 15 тыс. порций мороженого

В рамках праздничной программы дети смогли прокатиться на карусели и принять участие в квесте "В окружении сказки"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Порядка 15 тыс. порций мороженого бесплатно раздали в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве во время праздничной программы в Международный день защиты детей, об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе ЦДМ.

"В День защиты детей в праздничной программе ЦДМ приняли участие тысячи гостей - москвичи и туристы из разных регионов. 1 июня мы раздали 15 тыс. порций мороженого, вкус которого знаком многим поколениям. Также дети смогли покататься на карусели с лошадками, увидеть новое шоу мыльных пузырей и пройти увлекательный квест на интерактивной площадке в главном атриуме. Мы искренне рады, что в праздничный день стали одной из самых популярных площадок города и подарили яркие впечатления и детям, и взрослым", - привели в пресс-службе слова генерального директора ЦДМ на Лубянке Светланы Фарниевой.

Там рассказали, что праздничная программа проходила с 10:00 до 22:00. Дети смогли не только прокатиться на карусели и попробовать фирменное мороженое, но и принять участие в квесте под названием "В окружении сказки". Участников квеста ждали игровые станции в главном атриуме - "книжное дерево" с аудиозаписями сказок, интерактивный домик с загадками, "сказочный центр" Почты России с возможностью бесплатно отправить тематические открытки и VR-зона, в которой можно было совершить виртуальное путешествие по ЦДМ.

Как подчеркнули в пресс-службе, интерактивная площадка со станциями квеста в главном атриуме продолжит работать. Так, 3 и 4 июня посетителей ждет большая праздничная программа в честь 66-летия ЦДМ на Лубянке - пройдут спектакли, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, концерты, дискотеки и розыгрыш подарков. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте магазина.