В лесах Кондинского района Югры площадь пожаров за сутки выросла вдвое

Она составила более чем 3,2 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа, где введен режим ЧС районного характера, увеличилась за сутки вдвое, до более чем 3,2 тыс. га. Об этом сообщает департамент недропользования и природных ресурсов Югры в пятницу.

"По состоянию на утро 2 июня в Югре проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 50 га в Нефтеюганском районе и 14 лесных пожаров на площади 3 443 га, в том числе 12 лесных пожаров на общей площади 3 248 га в Кондинском районе. Ландшафтное возгорание возникло по вине человека, лесные - из-за прохождения грозового фронта", - сказано в сообщении.

К ликвидации пожаров привлечены 442 работника Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований "Центроспас-Югория", управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. Планируется наращивание группировки сил и средств, в том числе и в рамках межрегионального маневрирования.

В Кондинском районе из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. В четверг в Югре шло тушение одного ландшафтного пожара в Нижневартовском районе и 14 лесных пожаров на площади 1 537,6 га, в том числе 12 на общей площади 1 504,6 га в Кондинском районе, а также в государственном природном заповеднике "Юганский" на площади 22 га.

За прошедшие сутки в регионе потушили три ландшафтных пожара на площади 130 га в Нижневартовском и Октябрьском районах, четыре лесных на площади 296,6 га в Кондинском районе, один - на особо охраняемой природной территории на площади 25 га в Сургутском районе.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 115 ландшафтных на площади 15 676,03 га, 95 лесных пожаров на площади 3 920,64 га, два возгорания в особо охраняемых природных территориях на площади 49,5 га. Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса.