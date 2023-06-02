2 июня, 06:18

Жители новых регионов смогут обращаться в центры занятости по всей России

Содействие окажут как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Жители новых регионов России, зарегистрированные в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, в других регионах РФ. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

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"Граждане, зарегистрированные по месту жительства в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, смогут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах", - говорится в сообщении.

Указывается, что граждане могут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, при этом содействие будет оказано как с временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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