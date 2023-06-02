Рождаемость в Японии упала в 2022 году до 777 тыс.

Этот показатель стал самым низким с 1899 года

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. В Японии в прошлом году родилось 777 тыс. детей, что является самым низким показателем с 1899 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством здравоохранения, труда и благосостояния.

По сравнению с 2021 годом количество новорожденных уменьшилось на 48 тыс., впервые опустившись ниже отметки 800 тыс. В прошлом году в Японии был зарегистрирован рекордно высокий уровень смертности - около 1,56 млн. Рекордно низким (1,26) в 2022 году оказался общий коэффициент рождаемости, отражающий число детей, которых женщина в среднем рожает в течение жизни. Пиковое значение этого параметра (4,54) было достигнуто после Второй мировой войны в 1947 году.

Среди причин подобных тенденций в министерстве называют несколько факторов, влияющих на желание молодых людей вступать в брак, и пандемию коронавируса.

В 1899 году рождаемость в Японии составляла 1,38 млн человек. Этот показатель достиг исторического пика (2,69 млн) в 1949 году, после чего начал постепенно снижаться. Вторая волна роста с максимальным значением 2,09 млн пришлась на период 1960-х и 1970-х, когда в стране шел бурный экономический рост. Затем рождаемость вновь начала стремительно снижаться. В 2016 году она впервые опустился ниже 1 млн.

К 2053 году население Японии, согласно прогнозам, сократится до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн, 38% из них будут составлять люди старше 60 лет. Стремительное старение нации наряду с низкой рождаемостью может обернуться для государства проблемами в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы в старости могут лишиться выплат в том размере, который установлен для нынешних пенсионеров.