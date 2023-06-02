В Челябинской и Курганской областях пятый день подряд ограничивают движение грузовиков

В регионах установилась аномально жаркая погода

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Движение грузовиков, перевозящих тяжеловесные грузы, временно ограничили из-за жары на участках трасс в Челябинской и Курганской областях. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

Аномально жаркая погода установилась в регионах с понедельника, ограничения вводят пятый день подряд.

"В связи с температурой воздуха выше 32 градусов 2 июня с 12:00 (10:00 мск) до 20:00 (18:00 мск) ограничивается дорожное движение для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов, на участках федеральных автомобильных дорог в Челябинской и Курганской областях", - сказали в пресс-службе.

В организации уточнили, что движение ограничивается на участке с 1 549-го км по 1 871-й км автодороги М-5 "Урал", с 11-го км по 130-й км автодороги "Подъезд к Екатеринбургу", с 16-го км по 146-й км автодороги А-310 Челябинск - Троицк - граница с Республикой Казахстан, а также с 12-го км по 465-й км автодороги Р-254 "Иртыш", с 0-го км по 91-й км автодороги "Подъезд к Тюмени", со 125-го км по 356-й км автодороги Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган.

По данным синоптиков, 2 июня в большинстве районов Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более (36 градусов тепла).