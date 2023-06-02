2 июня, 06:44
Лесные пожары в России

Специалисты ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области за сутки

© МЧС России

Борьбу с пожарами ведут около 900 специалистов и более 140 единиц специальной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали 12 природных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки. Продолжает действовать 23 возгорания на площади 5,2 тыс. га, сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

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"Всего за прошедшие сутки, 1 июня, в регионе ликвидировано 12 лесных пожаров. <…> На конец дня в регионе действовало 23 лесных пожара на общей площади 5,2 тыс. га, из них 17 пожаров на площади 4,3 тыс. га локализованы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за сутки были потушены возгорания в Режевском, Сосьвинском, Тугулымском городских округах, Махневском муниципальном образовании, Камышловском муниципальном районе и Верхней Пышме. Борьбу с пожарами ведут около 900 специалистов и свыше 140 единиц специальной техники.

По данным Уральского гидрометцентра, 2 июня в Екатеринбурге установилась облачная погода, воздух прогрелся до плюс 23 градусов, скорость ветра 3-6 м/с. Аномально жаркая погода сохранится в отдельных районах Свердловской области до 3 июня. Сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
© Информационное агентство ТАСС
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