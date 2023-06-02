2 июня, 06:56

В пригородах Нальчика восстановили прерванное после сильных ливней водоснабжение

Идет заполнение системы водой

НАЛЬЧИК, 2 июня. /ТАСС/. Водоснабжение пригородов и курортной зоны города Нальчика восстановлено, идет заполнение системы водой, сообщил ТАСС в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"По состоянию на 05:10 мск 2 июня водоснабжение в микрорайонах и пригородах Нальчика восстановлено, проводится заполнение системы водой", - рассказал Беров.

Накануне сообщалось, что около 15 тыс. жителей из-за последствий сильных дождей остались без воды.

В минувшую среду в результате ливневых дождей в Кабардино-Балкарии уровень воды в реках поднялся, в пригороде Нальчика смыло зоны отдыха в пойме реки Нальчик. Неблагоприятный прогноз погоды актуален и на предстоящие несколько дней. 

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РоссияКабардино-Балкария
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