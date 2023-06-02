В колледжах Москвы все лето будут проходить дни открытых дверей

Посмотреть полное расписание и записаться на интересующие встречи можно на сайте дней открытых дверей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Встречи с преподавателями и тематические мастер-классы пройдут в столичных колледжах в рамках дней открытых дверей. Все лето абитуриенты и их родители смогут получать информацию о приемной кампании, востребованных рабочих профессиях и возможностях трудоустройства, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Это отличная возможность погрузиться в атмосферу колледжей и увидеть, как и где проходит учебный процесс, попробовать себя в разных специальностях, задать все волнующие вопросы, оценить программы обучения и выбрать для себя перспективную, высокотехнологичную профессию, пользующуюся большим спросом у работодателей города. Так, 6 июня в колледже автомобильного транспорта № 9 расскажут о специальностях мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по техническому обслуживанию и ремонту двигателей, систем и агрегатов. На мастер-классе "Твой друг - мультиметр" они научатся проверять и определять неисправности электрических цепей", - говорится в сообщении.

Кроме того, школьники попробуют разобрать и собрать механическую коробку передач, демонтировать покрышку и провести балансировку колеса. 10 июня в политехническом колледже № 8 им. Павлова презентуют специальности "информационные системы и программирование", "аддитивные технологии", "компьютерные системы и комплексы" и другие программы. А 20 июня в колледже архитектуры и строительства № 7 абитуриентам расскажут о таких профессиях, как мастер общестроительных работ, мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. На тематических мастер-классах школьники попробуют себя в качестве маляра-декоратора и создадут фреску.

Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий предлагает старшеклассникам посетить семь мастер-классов 22 июня в 15:00. Например, на мастер-классе "Создание системы "Умный дом" школьники узнают, как установить и настроить удобный сценарий умного дома. Перед ними выступят выпускники и работодатели - партнеры колледжа.

Посмотреть полное расписание и записаться на интересующие встречи можно на сайте дней открытых дверей.