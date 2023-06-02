Площадь лесных пожаров в Сибири снизилась почти в 10 раз весной 2023 года

С начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 379 пожаров

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Количество лесных пожаров, зафиксированных в регионах Сибирского федерального округа (СФО) за весенний пожароопасный сезон 2023 года, в два раза меньше прошлогодних показателей за аналогичный период. Площадь, пройденная огнем, сократилась в 9,8 раза, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по СФО Константин Николайченко.

"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 1 379 пожаров. Это меньше по отношению к аналогичному периоду 2022 года в 2,1 раза. Огнем пройдено 27 тыс. 676 га, что меньше в 9,8 раза", - сказал Николайченко.

Почти все возгорания в округе ликвидируются в первые сутки. Как отметил Николайченко, кроме природных причин - холодной погоды этой весной, снижение числа пожаров может быть связано также с серьезной подготовкой регионов к пожароопасному сезону и увеличением финансирования на борьбу с возгораниями. Сейчас в Сибири действует три лесных пожара в Алтайском и Красноярском краях. По словам Николайченко, пожары локализованы и будут ликвидированы в течение суток.

Летом 2019 года в Сибири были крупные пожары. Площадь возгораний и их количество превысили среднегодовые значения примерно в полтора раза. Пожары 2019 года вызвали широкий общественный резонанс. В результате на государственном уровне начался процесс пересмотра законодательства об охране лесов и тушении лесных пожаров. Одной из причин распространения огня, как отмечалось, стала деятельность "черных лесорубов". Минприроды РФ предложило разработать меры, направленные на пресечение незаконных рубок.