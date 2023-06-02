Москвичи более 19 тыс. раз пополнили счет на сайте "Парковки России" городскими баллами

Воспользоваться баллами могут участники городских проектов "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город идей", "Город заданий" и "Помощник Москвы"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Жители Москвы более 19 тыс. раз с начала 2023 года пополнили счет в приложении "Парковки России" городскими баллами. Приобрести это поощрение можно на сайте "Миллион призов", сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"С начала года москвичи более 19 тыс. раз пополнили счет в приложении "Парковки России" городскими баллами. Такие баллы можно обменять на рубли, которые поступят на личный счет в приложении "Парковки России" (один рубль равен одному парковочному баллу). Воспользоваться баллами могут участники городских проектов "Активный гражданин", "Электронный дом", "Город идей", "Город заданий" и "Помощник Москвы", - отмечается на портале.

Горожане могут скачать или обновить приложение до последней версии и зарегистрироваться в нем. При этом оба используемых профиля - "Парковки России" и mos.ru - должны быть привязаны к одному номеру телефона. Полученные парковочные баллы можно использовать для оплаты уличной парковки только на территории города Москвы. Кроме того, поощрения на сайте "Миллион призов" предлагают две крупные службы каршеринга.