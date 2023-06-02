2 июня, 07:00

Суд отказал Илье Варламову в снятии с него статуса иноагента

Владимир Барабанов/ ТАСС
Илья Варламов
© Владимир Барабанов/ ТАСС

В Минюсте ранее заявили, что блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск блогера Ильи Варламова (признан в РФ иноагентом) к Министерству юстиции РФ с требованием снять с него статус иностранного агента.

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Об этом ТАСС сообщили в пятницу в суде.

"Суд отказал в удовлетворении исковых требований Варламова к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр иноагентов", - сказали в суде.

В конце марта 2023 года Минюст внес Варламова в реестр иностранных агентов.

В ведомстве заявили, что он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников. 

Теги:
Россия
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