Девелопер "Пионер" передает городу детский сад на юге Москвы

Все помещения дошкольного учреждения оснащены современной трансформируемой мебелью, планировки и оборудование позволяют менять размер и назначение зон

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Девелоперская компания "Пионер" передает городу детский сад на 160 мест на юге Москвы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе девелопера.

"В жилом квартале LIFE Варшавская начал работу детский сад на 160 воспитанников в составе средней образовательной школы № 1579. Детский сад передается городу в рамках механизма участия застройщиков в развитии социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Детский сад площадью 2,7 тыс. кв. м расположен по адресу: 2-й Котляковский пер., земельный участок 1/1А. К созданию трехэтажного здания девелопер пригласил команду нидерландского бюро Atelier Pro Architects BV. Все помещения оснащены современной трансформируемой мебелью, планировки и оборудование позволяют менять размер и назначение зон. Чтобы дети могли легко ориентироваться, отделка каждого этажа и интерьеров выполнена в индивидуальном дизайне и цвете. Площадь внутреннего двора составляет 1,8 тыс. кв. м.

Всего в LIFE Варшавская построят 21 корпус более чем на 7 тыс. квартир. В целом детская инфраструктура жилого квартала включает в себя четыре объекта: два детских сада и две школы.

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в портфеле компании - около 3 млн кв. м построенного жилья.