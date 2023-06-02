Десятерых пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выписали из больниц

Еще восемь остаются на стационарном лечении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Пострадавшие при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону 10 детей выписаны из больниц, сообщили в пятницу в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области в пятницу.

"10 ребят, пострадавших на гребном канале "Дон", выписаны из лечебных учреждений. В настоящее время на стационарном лечении остаются восемь ребят", - говорится в сообщении.

По данным властей, один пострадавший находится под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Состояние шести детей оценивается как удовлетворительное, двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Двое взрослых находятся в удовлетворительном состоянии, еще четыре человека - в состоянии средней степени тяжести. Один пострадавший находится под наблюдением в отделении анестезиологии и реанимации в стабильно тяжелом состоянии.