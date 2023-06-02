Мэр Киева поддержал демонтаж памятника Александру Пушкину

Монумент расположен в микрорайоне Шулявка

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Городские власти Киева и мэр города Виталий Кличко поддержали петицию о демонтаже памятника Александру Пушкину в микрорайоне Шулявка.

"Поддерживаю электронную петицию № 12081 "Демонтируйте памятник Пушкину на Шулявке", - приводит слова Кличко украинское издание "Вести".

Памятник постановлением кабинета министров от 2009 года был внесен в Государственный реестр недвижимых памятников как объект монументального искусства национального значения. Однако в мае Министерство культуры Украины лишило два монумента Пушкину в центре города статуса объектов культурного наследия. Вопрос о сносе памятника в микрорайоне Шулявка решался на заседании межведомственной рабочей группы в мае 2023 года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры Украины заявило, что в 2022 году изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. За прошлый год в стране демонтировали 28 памятников Пушкину, 9 памятников писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову и еще четыре - писателю Николаю Островскому. Также снесены более 20 памятников советским солдатам.