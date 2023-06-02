ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил 80%

Согласно исследованию, уровень одобрения деятельности президента России снизился на 0,2 п.п. и составляет 76,3%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 22 по 28 мая, не изменился за последнюю неделю и составляет 80%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% участников опроса (без изменений), уровень одобрения деятельности президента снизился на 0,2 п.п. и составляет 76,3%", - говорится в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 49,9% опрошенных (минус 0,7 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 52,9% респондентов (плюс 0,6 п.п. ). О доверии Мишустину заявили 62,3% опрошенных (плюс 0,3 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,9% (плюс 0,8 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 33,4% (плюс 1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,8% (плюс 1,2 п.п. ), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,6% (плюс 0,8 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 37,9% (без изменений ), КПРФ - 10,5% (плюс 0,1 п.п. ), ЛДПР - 9,3% (минус 0,1 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 5,8% (плюс 0,1 п.п. ), "Новых людей" - 4,4% (минус 0,3 п.п. за неделю).

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.