Более 4,8 тыс. учеников завоевали дипломы Московской олимпиады школьников

Всего в финале приняли участие свыше 40 тыс. учащихся Москвы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 4,8 тыс. учеников столицы признаны победителями и призерами Московской олимпиады школьников, она включала отборочный и заключительный этапы. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Подведены итоги Московской олимпиады школьников. Более 4,8 тыс. учеников 436 столичных школ стали ее победителями и призерами. Всего в финале приняли участие более 40 тыс. юных москвичей. Олимпиада включала отборочный и заключительный этапы. Они проходили с октября по апрель. Задания были рассчитаны на учеников с пятого по 11-й класс, принять участие могли школьники со всей России", - сказали в пресс-службе.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства столичного Департамента образования и науки Ивана Ященко, Московская олимпиада школьников пользуется большой популярностью. Олимпиада - одно из старейших и авторитетнейших интеллектуальных соревнований не только в России, но и в мире. Задания позволяют ребятам проявить творческое мышление, продемонстрировать глубокое знание предмета и прикоснуться к самым современным направлениям науки.

"По сути, ряд заданий - это приглашение к дальнейшему углубленному изучению предмета. Неслучайно материалы олимпиады активно используют учителя на уроках и руководители кружков. Попробовать свои силы в решении красивых задач собираются не только столичные ребята, но и талантливые участники со всей страны. В финале всегда высокая конкуренция, и московские школьники показали отличный результат. Мы уверены, что их достижения и успехи станут примером для других ребят, которые только начинают свой олимпиадный путь", - отметил он.

Московская олимпиада проходит по 23 направлениям. Среди них соревнования по общеобразовательным предметам - например, Московская математическая олимпиада, которая организуется с 1935 года. Также в последние годы появились и новые направления, отвечающие современным запросам города. Среди них - олимпиады по генетике, робототехнике, финансовой грамотности. Состязания проводятся не только по школьным дисциплинам, но и по более широким профилям. Выполняя задания, школьники могут проявить свои знания на практике: например, в рамках предпрофессиональной олимпиады участники готовят проекты, на астрономии - выполняют финальные задания в Московском планетарии, на ИЗО - рисуют и лепят с натуры в Академии акварели.