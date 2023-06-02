"Одноклассники" запускают шоу на своей платформе

Они будут посвящены хобби россиян

ТАСС, 2 июня. "Одноклассники" запускают шоу, которые будут выходить в сервисе "Увлечения" в течение всего лета. Видео будут посвящены хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе соцсети.

Темы для шоу были выбраны с учетом активности в сервисе "Увлечения", который ежемесячно посещают более 22 млн человек, и сезонных интересов пользователей платформы. Зрители смогут отправиться в виртуальное путешествие по России, узнать рецепты блюд для дома и дачи, а также получить советы по содержанию питомцев.

Первое шоу под названием "Мое хобби лучше" посвящено разрушению стереотипов о "мужских" и "женских" увлечениях, оно будет выходить по вторникам. С 7 июня будет запущено шоу "В мире домашних животных", с 30 июня - "ОК, мам, поехали".