В Москве более 3 тыс. человек посетили экскурсии проекта "Открой#Моспром" в мае

В рамках сезона участники проекта посетили изготовителя чипсов "Московский картофель", фабрику мороженого BRandICE, лифтостроительные предприятия "Мослифт"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Около 3,2 тыс. человек приняли участие в третьем сезоне проекта "Открой#Моспром", который прошел в Москве с 15 по 31 мая. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В текущем году третий сезон проекта "Открой#Моспром" длился больше двух недель, и за это время около 3,2 тыс. человек посетили 28 московских компаний. Для них провели 125 экскурсий. Также мы расширили список участников - к проекту присоединилось еще несколько компаний. Кроме того, на пяти предприятиях провели около 60 мастер-классов, в них приняли участие примерно 2 тыс. человек", - сказал руководитель ведомства Владислав Овчинский.

Отмечается, что в числе новичков проекта одно из крупнейших электротехнических предприятий города завод "МЭЛ" и резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" завод "Легопласт", который производит пластиковые паллеты. В этот раз мастер-классы прошли в НИИ Хлебопекарной промышленности, где гости пекли космический хлеб, в концерне "Бабаевский" и в музее "Роза Эйнема", а на фабрике "Свобода" прошла тест-сессия косметических средств, выпускаемых предприятием.

В этом году проект пополнился еще одним форматом - три компании провели в своих стенах ночные спецтуры, которые посетили 65 человек. Так, во время ночной экскурсии по заводу "Микрон" гости познакомились с техпроцессом микроэлектронного производства, которое работает в круглосуточном режиме. В офисе IT-компании VK гостям рассказали о проектах и сервисах холдинга, а также показали Москву с обзорной площадки 22 этажа.

"В рамках сезона участники проекта посетили изготовителя чипсов "Московский картофель", фабрику мороженого BRandICE, лифтостроительные предприятия "Мослифт" и Щербинский лифтостроительный завод, ОЭЗ "Технополис Москва", производителя автокомпонентов "Альфа Автоматив Техноложиз" и многих других", - добавили в пресс-службе.

Проект "Открой#Моспром" заработал в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. За это время его аудитория выросла до 11,5 млн человек. Участники могут обрести новые знакомства, проверить знания о столичной промышленности и индустриальном развитии страны во время интеллектуальных игр. Например, в апреле 2022 года 1,3 тыс. человек из 56 регионов страны приняли участие в онлайн-квизе от "Открой#Моспром", который вошел в Книгу рекордов России.