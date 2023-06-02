В больницах Москвы смогут проголосовать на выборах мэра в том числе через терминалы

Также предполагается, что бумажные бюллетени и переносные устройства - ТЭГ - будут использоваться для голосования на дому

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пациенты столичных больниц смогут проголосовать на выборах мэра Москвы не только бумажным бюллетенем, но и с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Голосование в больницах будет, как оно всегда было на московских выборах мэра, здесь нет никаких вопросов. Люди, которые туда попали по каким-то причинам - планово или нет, они смогут проголосовать как традиционным бумажным способом, так и онлайн с помощью своего личного гаджета или терминала электронного голосования у члена участковой избирательной комиссии, который будет в больнице. Все, как и на избирательных участках", - сказал Реут.

Также предполагается, что и бумажные бюллетени, и переносные устройства - ТЭГ - будут использоваться для голосования на дому. "Голосование на дому - это в общем-то один из вариантов обычного голосования. <…> Практика показывает, что в Москве чуть более 100 тыс. человек голосуют на дому, о чем заявляют в избирательную комиссию по телефону или письменно, в том числе дистанционно", - пояснил собеседник агентства.

Также он уточнил, что голоса избирателей, которые воспользуются терминалами электронного голосования, будут учтены в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). "Таким образом у граждан появится возможность проголосовать онлайн, даже если в их распоряжении нет подходящих гаджетов", - сказал зампредседателя Мосгоризбиркома.

Личность избирателя при голосовании через терминал также будет верифицирована. "Система считывает наподобие сканера паспорт голосующего и открывает перед ним электронный бюллетень, сверив данные в электронном реестре избирателей. Перед этим член участковой комиссии удостоверяет личность пришедшего избирателя, проверяя его паспорт", - заверил Реут.

Формат можно выбрать на месте

"Дистанционное электронное голосование было организовано, чтобы у людей, заинтересованных в голосовании, были все возможности для участия в нем. И практика показывает, что это решение популярно: в 2022 году онлайн проголосовало более 71% от общего числа пришедших на выборы. Москвичи заинтересованы в этом, и потому электронное голосование стало постоянной формой - вошло в федеральный закон о гарантиях прав избирателей. Эксперименты закончились", - сказал Реут.

Он добавил, что для голосования на выборах мэра онлайн специального заявления не потребуется. "Человек может выбрать, как ему удобнее голосовать, непосредственно в момент голосования - онлайн со своего личного электронного устройства, где бы он ни находился, через терминал или бумажным бюллетенем на участке. На выборах мэра Москвы в этом году будут доступны все возможные на этот момент форматы для голосования", - подчеркнул спикер.

При этом зампредседателя Мосгоризбиркома отметил, что для включения в список избирателей на выборах мэра необходима регистрация по месту жительства в столице, а потому необходимости в организации специального участка для граждан без определенного места жительства нет. А у граждан в СИЗО будет возможность проголосовать с использованием бумажного бюллетеня.

"Что касается военнослужащих, то в воинских частях у нас участков нет. Солдаты и офицеры голосуют на тех же участках, что и все избиратели, их порядка 100, - это те участки, в границах которых находятся воинские части. Военнослужащие придут и проголосуют удобным им способом. Если командиры воинских частей не согласуют видеонаблюдение на данных участках в формате трансляции, то будет вестись видеофиксация", - продолжил Реут.

По его словам, организовывать голосование на дачных участках, как на предыдущих выборах мэра, в этом году не потребуется. "Результат предоставления такой возможности был положительным, проголосовало около 100 тыс. избирателей - москвичи, которые уезжали за город на все выходные. Такой подход был правильным. В этом году, я думаю, дачные участки организовывать не потребуется, у нас есть и электронное голосование, и терминалы ДЭГ на участках. Электронный список избирателей позволяет проголосовать москвичу там, где он будет находиться, на любом избирательном участке. А если будет принято решение о многодневном голосовании, то голосование продлится не один день, в том числе будний", - заключил заместитель председателя Мосгоризбиркома.

День выборов

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.