В Сумах переименовали улицы Гагарина и Менделеева

Улицу советского космонавта назвали в честь погибшего полковника Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева, переулок русского ученого стал переулком Верижицы, а переулок 8 Марта - переулком украинской писательницы Елены Пчелки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти города Сум на востоке Украины переименовали три улицы, названия которых связаны с Россией и СССР. Об этом сообщили в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, улицу советского космонавта Юрия Гагарина переименовали в честь погибшего полковника Вооруженных сил Украины Евгения Коростелева, переулок русского ученого Дмитрия Менделеева стал переулком Верижицы (на древнерусском означает "драгоценное ожерелье"), переулок 8 Марта - переулком украинской писательницы Елены Пчелки (настоящее имя Елена Косач).

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.