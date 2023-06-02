"Электронные сигареты помогают бросить курить". Правда ли это?

Электронные сигареты отличаются от обычных тем, что, нагревая специальную жидкость, вырабатывают пар. Вдыхание этого пара как раз имитирует курение. В состав жидкости для вейпов обычно входят пропиленгликоль или растительный глицерин, а чаще всего их смесь, всевозможные ароматизаторы и, как правило, никотин. Хотя существуют и безникотиновые смеси.

В российском Минздраве ранее объясняли, что у никотиносодержащих электронных сигарет нет научно доказанных преимуществ перед традиционным курением табака и что они наносят такой же вред организму человека. Это подтверждает, например, исследование специалистов Сеченовского университета. Также если помимо никотина пагубное воздействие в обычных сигаретах оказывают смолы и продукты горения табака, то в электронных устройствах многоатомные спирты и растворители, вдыхаемые с паром, вредят клеткам легких, головного мозга и сердца.

Специалисты из Бирмингемского университета выяснили, что вдыхаемый из электронных сигарет пар — в независимости от того, содержится ли никотин в жидкости или нет, — повреждает клетки иммунной системы легких. Что снижает эффективность защиты организма от пыли, бактерий, аллергенов и других вредных веществ. Впрочем, исследователи уточнили, что нужно дополнительно изучать влияние вейпинга на здоровье человека. А американские специалисты, в свою очередь, обнаружили в электронных сигаретах следы бактериальных и грибковых токсинов, предположительно, попавших из сырья для ароматизаторов. Однако они проверяли только ограниченное количество брендов, продававшихся в США, и пришли к выводу, что нужно больше исследований.

Все эти риски верны и для безникотиновых жидкостей. Потому что, хотя исключается влияние никотина на организм, в состав таких смесей все так же входит пропиленгликоль, влияющий при нагревании на органы дыхания, глицерин, наносящий вред системе кровообращения, и т.д. То есть и никотиносодержащие, и безникотиновые электронные сигареты оказываются небезопасны.

Что касается сообщений о меньшей вредности кальяна, то и они оказываются неверны. Если в кальяне используется табак, то дым содержит никотин и канцерогенные вещества, а при сжигании угля выделяется много угарного газа. Кроме того, курильщики кальяна за одну сессию поглощают во много раз больше дыма, чем курильщики сигарет. В результате курение кальяна может быть связано как с острыми неблагоприятными реакциями — ускорение сердцебиения, повышение артериального давления, нарушение функций дыхания, так и с долгосрочными последствиями — различными видами рака, хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами, хроническим ринитом, мужским бесплодием, нарушением психического здоровья и т.п.

Важно отметить, что в 2020 году в России приравняли электронные сигареты (вейпы), кальяны и другую никотиносодержащую продукцию к табачным изделиям. А в 2023 году власти запретили продажу любых — в том числе и безникотиновых — вейпов несовершеннолетним.

Хотя бытует мнение, что электронные сигареты помогают снизить тягу к никотину и бросить курить, исследования в США и Европе этого не подтвердили. То же касается и систем электронного нагрева табака. Впрочем, есть и другие данные — о том, что при определенных обстоятельствах использование электронных сигарет все же помогает бросить курить. Но в целом эффективность электронных устройств для отказа от курения до сих пор остается неопределенной. А эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают недостаток качественных данных для того, чтобы с уверенностью рекомендовать электронные сигареты в борьбе с табакокурением.