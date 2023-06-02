Количество избирателей в Москве составляет около 7,6 млн

Всего в 2023 году на выборах мэра города откроют свыше 2 тыс. избирательных участков

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общее число избирателей в Москве составляет около 7,6 млн. Об этом сообщил в интервью ТАСС в пятницу зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Порядка 7 млн 600 тыс.", - ответил Реут на вопрос, сколько избирателей в столице на данный момент.

Всего в этом году в столице на выборах мэра Москвы будет открыто 2 058 избирательных участков, и на каждом избирателям будет предоставлена возможность проголосовать как бумажным бюллетенем, так и с помощью терминалов электронного голосования.

"После изменения законодательства в случае проведения дистанционного электронного голосования количество бюллетеней определяет комиссия, организующая выборы. Решение предстоит принять ближе к Единому дню голосования, который запланирован на 10 сентября. <…> Бумажным бюллетенем будет обеспечен каждый, кто захочет проголосовать таким образом", - заверил заместитель председателя Мосгоризбиркома.

Реут добавил, что явка на выборах мэра Москвы традиционно высокая. "На прошлых выборах мэра в 2018 году явка превысила 30%. Но, к примеру, в прошлом году благодаря электронному голосованию и электронному списку избирателей явка была высокой - почти 34%. Мы даже сами не ожидали, что столько человек примет участие в выборах муниципальных депутатов, более 2,4 млн москвичей. Выборы мэра, как показывает практика, это всегда те выборы в Москве, которые вызывают наибольший интерес. Ожидаем, что людей придет больше, даже уверен в этом. Благодаря новым технологиям, применяемым в последние несколько лет, доля молодежи от общего числа участников голосования также растет", - заключил он.

День выборов

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.