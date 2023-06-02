В муниципалитетах Челябинской области зафиксировали дымку от природных пожаров

Общий фон концентраций загрязняющих веществ в воздухе повышен, но находится в пределах нормы

ЧЕЛЯБИНСК, 2 июня. /ТАСС/. Дымка от природных пожаров, действующих на Урале, зафиксирована в муниципалитетах Челябинской области. Отмечалось повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, следует из материалов, опубликованных в пятницу министерством экологии региона.

"По информации единой системы мониторинга за качеством атмосферного воздуха, общий фон концентраций загрязняющих веществ в воздухе повышен, но находится в пределах нормы. Однако локальные источники также влияют на загрязнение воздуха, поэтому утром в системе были незначительные превышения", - сказано в материалах.

Отмечается, что, в частности, превышения уровня были зафиксированы по концентрации сероводорода, формальдегида. Все данные переданы в надзорные органы.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2-5 июня в большинстве районов Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, 4-5 июня местами прогнозируется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь и выше градусов. 3-5 июня в восточной половине области местами прогнозируется 36 градусов тепла и выше.