2 июня, 08:34

СМИ сообщили о критике запрета на восхождения на горы Бали представителями туризма

Как указал портал Detik, сохранение этого запрета в силе окажет негативное влияние на экономическую составляющую

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Представители туристической отрасли Индонезии раскритиковали решение губернатора Бали Ваяна Костера запретить восхождения на горы индонезийского острова. Об этом сообщил портал Detik.

"Поддержание святости горы - это наша обязанность. Однако, сохраняя ее святость, мы надеемся, что туризм сохранится", - приводит портал слова председателя группы по информированию туристов о горе Абанг. Он подчеркнул, что туристы, совершающие восхождения на горы, помогают восстановиться местной экономике. "С точки зрения поддержания чистоты мы согласны, - заявил председатель. - Однако если говорить про экономическую составляющую, как тогда [в случае сохранения запрета в силе] сообщество может получить выгоду от управления туристическими достопримечательностями горы Абанг?"

31 мая губернатор Бали Ваян Костер заявил, что восхождения на горы острова запрещены, так как для местных жителей они священны. 

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Индонезия
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