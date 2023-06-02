На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидаются порывы до 20 м/с

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого могут достигнуть 20 м/с, объявлено 2 июня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 2 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, днем порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась облачная с прояснениями погода, местами наблюдаются кратковременный дождь, гроза и туман. Температура воздуха днем может достигнуть +23 градусов.