На востоке Литвы установили очаги птичьего гриппа

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Несколько очагов птичьего гриппа установлены в восточных районах Литвы. Об этом сообщила ветеринарно-продовольственная служба страны.
"Вспышки инфекции зафиксированы в Зарасайском районе и в расположенном на берегу озера городе Висагинас. Отмечен падеж озерных чаек", - говорится в сообщении.
В местах распространения птичьего гриппа установлены щиты с предупредительными надписями о запрете посещения зараженных территорий.
Первый в Литве с 2021 года случай птичьего гриппа был выявлен в марте текущего года. В начале мая массовый падеж озерных чаек зафиксирован в биосферном резервате Жувинтос. Пока все эти случаи фиксируются в дикой природе.