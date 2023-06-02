На востоке Литвы установили очаги птичьего гриппа

Речь идет о Зарасайском районе и городе Висагинас

ВИЛЬНЮС, 2 июня. /ТАСС/. Несколько очагов птичьего гриппа установлены в восточных районах Литвы. Об этом сообщила ветеринарно-продовольственная служба страны.

"Вспышки инфекции зафиксированы в Зарасайском районе и в расположенном на берегу озера городе Висагинас. Отмечен падеж озерных чаек", - говорится в сообщении.

В местах распространения птичьего гриппа установлены щиты с предупредительными надписями о запрете посещения зараженных территорий.

Первый в Литве с 2021 года случай птичьего гриппа был выявлен в марте текущего года. В начале мая массовый падеж озерных чаек зафиксирован в биосферном резервате Жувинтос. Пока все эти случаи фиксируются в дикой природе.