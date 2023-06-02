В Италии отмечают День республики

Как сообщают местные СМИ, послов России и Белоруссии не пригласили на традиционный праздничный концерт

РИМ, 2 июня. /ТАСС/. Торжественным военным парадом на центральном римском проспекте Императорских Форумов отмечают в пятницу национальный праздник Италии - День республики. Трансляцию ведет канал Rai News 24.

Открыла торжество пилотажная группа "Фречче триколори", которая, пролетев над центром Рима, по традиции выпустила дым трех цветов итальянского флага: зеленый, белый и красный.

До парада состоялось возложение цветов к могиле неизвестного солдата у монумента "Алтарь Отечества" с участием представителей высшего руководства Италии. В послании, посвященном 77-й годовщине провозглашения республики, глава государства Серджо Маттарелла отметил, что страна "сегодня с интересом и вниманием наблюдает за попытками определить пути диалога для достижения мира" на Украине. "Италия в рамках своего членства в Европейском cоюзе и НАТО будет продолжать обеспечивать поддержку украинского народа и его права на независимость, - сказал президент Италии. - Поиск мира и процветания требует приверженности и готовности совместно находить общие решения".

Как сообщают местные СМИ, послы России и Белоруссии не были приглашены на традиционный праздничный концерт в президентском Квиринальском дворце по случаю Дня республики. Все дипломатические представительства РФ в Италии разместили в своих социальных сетях поздравления с национальным праздником, сопроводив публикацию исторической фотографией 1946 года.

После окончания Второй мировой войны и падения фашизма в Италии 2 июня 1946 года был проведен конституционный референдум, в котором впервые право голоса получили женщины. Почти 55% итальянцев высказались за республиканскую форму правления, пришедшую на смену монархии, существовавшей с момента объединения Италии в 1861 году. Праздник стал государственным в соответствии с законом о Национальном празднике, подписанным 20 ноября 2000 года.