ЦППК завершила подготовку поездов к летнему сезону

Компания проверила свыше 2,5 тыс. вагонов электропоездов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) завершила проверку подвижного состава к летнему сезону. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

"Компания проверила более 2,5 тыс. вагонов собственных электропоездов на готовность к началу лета. Специалисты провели диагностику контрольно-измерительных приборов, механического и электрического оборудования. Особое внимание уделялось работоспособности систем климат-контроля и противопожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Так, был проверен 281 состав - 228 собственных и 27 арендованных, обслуживаемых в депо компании, а также 26 собственных рельсовых автобусов. Остальные электропоезда, находящиеся в аренде ЦППК, осматривали специалисты ОАО "РЖД".

"Это плановая сезонная проверка, направленная на обеспечение надежности и безопасности перевозки пассажиров с учетом всех возможных погодных условий. С учетом приближавшегося летнего сезона, мы уделяли особое внимание работе систем климат-контроля, а также противопожарной безопасности", - отметил гендиректор ЦППК Иван Конев, чьи слова приводит пресс-служба.

В компании уточнили, что оценивалось не только внешнее состояние составов, но и функционирование систем торможения и управления поездом.

"Не менее важны комфорт и безопасность пассажиров - проводится диагностика систем обеспечения микроклимата, вентиляции, освещения салонов и тамбуров, видеонаблюдения и связи с локомотивной бригадой. В осмотрах заняты ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера-ремонтники и инспекторы-приемщики. Председателями комиссий традиционно являются начальники депо", - добавили в пресс-службе.