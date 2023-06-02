В Пензенскую область приехали почти 180 человек из Белгородской области из-за обстрелов

В их числе 125 детей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пензенская область разместит почти 180 жителей Белгородской области, в том числе 125 детей, которым пришлось оставить свои дома из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

"О том, чтобы разместить людей у нас в регионе, меня попросил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, я согласился, ни минуты не сомневаясь в этом. К нам приехали 179 человек, 125 из них - дети разных возрастов - от грудного до 13-14 лет, все остальные - женщины. Лично встретил их, убедился, что всем уделили должное внимание", - написал Мельниченко.

Он отметил, что всех жителей Белгородской области разместят в Леонидовке и на базе отдыха в Спасском районе.

"Все вопросы, связанные с заселением, уже уладили, комнаты подготовили. У нас созданы все условия, чтобы прибывшие чувствовали себя как дома. С белгородцами будут работать медики, психологи, чтобы они смогли скорее адаптироваться к новым условиям и пережить то, что с ними произошло. С детьми будут заниматься педагоги, будем готовить для них культурные, образовательные и спортивные мероприятия, чтобы ребята чувствовали себя в безопасности и были окружены заботой", - отметил глава региона.

Как сообщил заместитель председателя правительства - руководитель регионального Минздрава Вячеслав Космачев, особое внимание будет уделяться психологической адаптации людей. "Сейчас в работу включатся медики и педагоги. Детей и взрослых постараются за короткое время вывести из того напряженного психологического состояния, в котором они находятся", - цитирует пресс-служба Космачева.