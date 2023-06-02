В двух районах Калмыкии ввели карантин по бруцеллезу

Проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очагов заболевания

ЭЛИСТА, 2 июня. /ТАСС/. Карантин по бруцеллезу ввели в Кетченеровском и Приютненском районах Калмыкии в связи с выявлением зоонозной инфекции у сельхозживотных в личных подворьях, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального управления ветеринарии.

"Приказами управления ветеринарии Республики Калмыкии в Кетченеровском и Приютненском районах установлены карантины по бруцеллезу. При проведении плановых исследований выявлено три больных бруцеллезом головы мелкого рогатого скота, содержащихся на личном подворье в поселке Алцынхута Кетченеровского района, и одна голова крупного рогатого скота, положительно реагирующая на бруцеллез, в личном подворье в поселке Песчаный Приютненского района республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами районных ветстанций проводится весь комплекс мероприятий по локализации и ликвидации выявленных очагов заболевания.

Бруцеллез - это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Человек заражается бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Болезнь редко приводит к смерти, однако возможна инвалидность.