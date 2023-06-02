Мишустину представили флагманские проекты Национального центра физики и математики

В частности, премьер-министру презентовали три проекта категории "мегасайенс", которые планируют реализовать к 2030 году

САРОВ (Нижегородская область), 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин ознакомился с флагманскими проектами Национального центра физики и математики (НЦФМ) в Сарове в ходе посещения саровского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова. О фундаментальных исследованиях, идущих в НЦФМ, председателю правительства рассказал научный руководитель центра Александр Сергеев, ранее возглавлявший Российскую академию наук.

В частности, Мишустину презентовали три проекта категории "мегасайенс", которые планируется реализовать к 2030 году, в их числе создание отечественного рентгеновского литографа на основе лазерно-плазменного излучения. Сергеев сказал, что в течение ближайших двух-трех лет планируется выпустить первый промышленный образец литографа.

Еще одним ключевым направлением деятельности НЦФМ его руководитель назвал разработки в области квантовых коммуникаций для создания космических и атмосферных каналов связи с высочайшей степенью защиты. Третий проект, по его словам, это развитие фотонной компонентной базы для вычислений, обеспечения быстрых телекоммуникаций и развития радиофотоники в интересах обороны страны.

Сергеев рассказал Мишустину о том, какое значение проекты имеют для повышения обороноспособности России и развития ее критической инфраструктуры.

Председатель правительства пожелал руководителю НЦФМ успехов на новом посту. В свою очередь глава Росатома Алексей Лихачев отметил, что Сергеев работает в центре в режиме 24/7.